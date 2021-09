Cariocou! Larissa Manoela faz pose para fotos em mais um dia de praia no Rio

Rio - Desde que se mudou de São Paulo para o Rio, Larissa Manoela é figurinha fácil nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. E hoje não foi diferente. A atriz de 20 anos mostrou suas curvas nas areias da praia e se divertiu posando para fotos ao lado de suas amigas. Durante o tempo em que passou por lá, Larissa também fez uma aula de futevôlei e mostrou sua habilidade com a bola. Recentemente, a atriz foi vista aos beijos na praia com André Luiz Franbach, que atuou com ela no filme "Modo Avião", da Netflix.

