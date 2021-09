Angélica Ramos - Reprodução

Publicado 15/09/2021 09:43 | Atualizado 15/09/2021 09:50

São Paulo - Angélica Ramos participou do "BBB 15" e voltou aos realities com o "No Limite". A influenciadora, que mora na Bélgica, contou que teve a chance de participar de mais um programa de competição este ano, mas negou o convite para entrar em "A Fazenda 13" por conta de um pedido da Record.

"A informação que chegou até mim através de meu assessor foi essa. O que ele me passou foi que me procuraram, sim. Íamos marcar a entrevista e tudo mais. Mas teve o bate-papo inicial [entre a Record e sua assessoria] para falar o que queriam, e o que me passaram foi que eles, realmente, me queriam em 'A Fazenda 13'. Porém, queriam muito barraco. Queriam garantir que ia ter barraco, confusão e dedo na cara", conta em entrevista ao site "Notícias da TV".

A fama de barraqueira veio quando Angélica ainda estava na casa mais vigiada do país, mas ela quer afastar desse rótulo. "Declinei. Para mim, não é o que quero. Qualquer pessoa que venha me procurar para um reality já querendo me enquadrar dentro dessa proposta, esquece. Pode pagar R$ 1 milhão [de cachê]. Estou fora", diz.

Angélica explica que não quer associar a imagem de mulheres pretas com o estereótipo de barraqueira, algo que geralmente acontece. A ex-BBB ainda completa que ficou com essa fama por um motivo pequeno, enquanto outras pessoas brancas causaram mais do que ela e não foram rotuladas dessa maneira.

"Se você se posiciona, sendo mulher preta, você não tem personalidade, é barraqueira. Ao contrário de outras participantes que fizeram, realmente, barraco, apontaram dedo na cara dos outros, humilharam e saíram ilesas", finaliza.