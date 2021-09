Mara Maravilha mostra viagem com o marido, Gabriel Torres, e o filho, Benjamin - Reprodução Internet

Mara Maravilha mostra viagem com o marido, Gabriel Torres, e o filho, BenjaminReprodução Internet

Publicado 15/09/2021 11:35

Rio - Mara Maravilha postou no Instagram algumas fotos e vídeos de uma viagem que fez com o marido, Gabriel Torres, e com o filho do casal, Benjamin, de 3. Eles fizeram um passeio de barco no litoral da Bahia, estado onde Mara Maravilha nasceu.

"Até entendo porque sou um tanto quanto invejada: Uma pessoa verdadeiramente feliz é mais invejada do que as endinheiradas", escreveu a apresentadora na legenda das fotos. Mara também postou uma foto em que mostra que quase levou um tombo e caiu no mar ao andar de bote.

"Não existe amor mais forte e incondicional do que aquele que eu sinto por você. Ser sua mãe é o maior presente que Deus me deu. Eu te amo, filho! Meu filho, desde o momento que eu te segurei nos braços pela primeira vez, soube que você é o amor da minha vida", disse a apresentadora sobre o filho.