Simone Medina e Gabriel MedinaReprodução Internet

Publicado 15/09/2021 10:58 | Atualizado 15/09/2021 11:05

Rio - Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, fez um post em homenagem ao tricampeonato do filho no mundial de surfe e surpreendeu a todos. É que o surfista e a mãe romperam ligações há meses e ela, inclusive, ignorou a participação de Medina nas Olimpíadas de Tóquio. Um dos motivos do rompimento entre mãe e filho é o casamento de Gabriel Medina com Yasmin Brunet. Simone acusa a nora de ser controladora e de afastar o surfista da família.

"Parabéns, Gabriel Medina. Este sempre foi o sonho e o objetivo! Deus cumpre o que promete! Deus abençoe", escreveu Simone nas redes sociais. Ela compartilhou uma foto antiga em que Gabriel Medina aparece sendo erguida pelo padrasto, Charles Saldanha, que era o seu treinador antes da briga familiar.

Simone ainda compartilhou mais dois posts de amigos em que ela e o marido são citados na vitória de Gabriel Medina. O próprio surfista, no entanto, citou apenas a mulher e o novo técnico em seu discurso após a vitória.