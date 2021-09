Karoline Lima, Éder Militão e Neymar - Reprodução

Publicado 15/09/2021 11:13

São Paulo - A influenciadora Karoline Lima, que namorada o jogador de futebol Éder Militão, do Real Madrid, usou seu perfil oficial no Instagram para negar rumores de ser ex-namorada de outro jogador, o Neymar. A loira surgiu irritada nos stories, nesta terça-feira, para negar qualquer tipo de relacionamento com o jogador da Seleção Brasileira no passado.



"Se você jogar meu nome no Google, vai aparecer que sou ex de um jogador bem famoso também. O primeiro jogador que eu fiquei na minha vida foi o Éder. Imagine namorar. Estou falando isso porque meu nome está rodando muito na mídia internacional, não sei como nem o porquê. Mas esse boato chegou forte aqui no exterior, e é um boato: isso nunca aconteceu, nunca existiu e não faz parte da minha vida", iniciou a namorada de Éder Militão.

Karoline aproveitou o momento para se declarar para Eder, que também atua na Seleção Brasileira, e reforçou que sempre esteve com ele. "Quanto mais eu fico conhecida, mais o povo fala isso: 'Ai, fulana, namorada do Éder, ex do fulano. Gente, isso é uma mentira. Vejo saindo em jornais da Itália, Espanha e da Europa inteira. Um absurdo. Sempre foi o Eder. Quando ninguém sabia com quem eu estava, era o Éder. O problema é que as pessoas especulavam ser o outro jogador, mas nunca foi", completou Karoline Lima sem citar diretamente Neymar.

A influenciadora, que também é apontada como ex-affair do ex-BBB Felipe Prior, ainda fez o pronunciamento em inglês. Karoline Lima e Eder Militão começaram a namorar dentro de uma van. "A gente tinha se visto no Rio e ele foi confinado para a Seleção. Aí, quando a gente se reencontrou, no primeiro dia, dentro da van saindo do estádio ele (falou): 'quer namorar comigo?'. E eu falei: vamos", disse Karoline quando revelou o relacionamento.