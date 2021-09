Tatá Werneck - Reprodução

Tatá WerneckReprodução

Publicado 15/09/2021 14:19 | Atualizado 15/09/2021 14:22

Rio - Tatá Werneck deixou seus seguidores emocionados, nesta quarta-feira (15), ao compartilhar uma declaração para Clara Maria, sua filha com Rafa Vitti. A humorista publicou uma foto em que a pequena esbanja fofura e se derreteu na legenda da publicação.

"Eu sou completamente apaixonada por você. Por você, eu faço tudo. Por você, eu quero ser uma pessoa melhor (bom. Só tenho a opção de ser uma pessoa melhor mesmo. Uma cabra melhor não seria possível) Eu te amo, meu Carneiro", declarou bem-humorada.

Na última terça-feira, Clara Maria, de 1 ano de idade, explodiu o fofurômetro ao dar bom dia nos Stories de Tatá Werneck . Em uma sequência de vídeos publicados pela comediante, a criança apareceu conversando com a mãe e mostrou as várias caras e bocas que sabe fazer, divertindo os internautas com suas expressões.