Tata Werneck e a pequena Clara MariaReprodução/Instagram

Publicado 14/09/2021 12:53

São Paulo - A internet começou o dia muito bem graças à Clara Maria! A filha da Taaá Werneck deu um bom dia repleto de fofura aos seguidores da humorista e apresentadora e derreteu a web. Em uma série de stories no Instagram, a pequena conversou com a mãe, fez caras e bocas e mostrou que sabe atuar como o pai, Rafa Vitti e também como Tata.

Antes das seis da manhã, Clara apareceu tomando mamadeira e dando bom dia, logo depois, pediu para ver "jojo" e deu tchau, fazendo graças para a câmera. Nos últimos stories, ela fez cara de "desconfiada" e mostrou como reza antes de dormir.

"Obrigada papai do céu...", começou Tatá. "Obrigada, amém", disse Clara. "Nós somos muito práticas", disse a humorista, que logo foi respondia com um: "Não mãe, mais". As cenas fizeram a manhã dos internautas mais felizes, que reagiram nas redes sociais, veja:



Ela mandando beijo igual a Tata no final

Bom dia com Clara Maria pic.twitter.com/GA8c6BOzLi — (@alyneb_mar) September 14, 2021

eu te amo Clara Maria desconfiada, eu te amo pic.twitter.com/kK9jskkrxV — (@lttesfaye) September 14, 2021

obrigada Clara Maria, agora eu já posso começar meu dia pic.twitter.com/kDXCrF5HHY — bia. (@biaacomenta) September 14, 2021