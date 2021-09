Malga di Paula e Chico Anysio - Reprodução

Malga di Paula e Chico Anysio

Publicado 14/09/2021 12:03 | Atualizado 14/09/2021 12:07

Rio - Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, falou sobre sua luta contra a covid-19 nas redes sociais e afirmou que sentiu a presença do humorista com ela no hospital. Chico Anysio morreu aos 80 anos, no dia 23 de março de 2012.

"Esse cara esteve perto de mim durante o tempo em que estive no hospital - 65 dias (COVID). Sonhei muito com ele que estava sempre feliz com a minha recuperação. Vários amigos me disseram ter sonhado com ele nesse período e também tê-lo visto feliz. Ele merece muito a felicidade depois de ter passado a vida toda fazendo as pessoas sorrirem. Obrigada Chico por ter sempre zelado por mim, ter me feito tão feliz e me proteger com a sua LUZ mesmo depois de sua partida", disse Malga.

Recentemente, Malga fez um relato sobre o que passou durante a internação. Ela contou que teve embolia pulmonar, AVC e passou por sete cirurgias. Além disso, ela fez hemodiálise, traqueostomia e gastrostomia.