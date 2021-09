Gabi Martins nas Ilhas Maldivas - Reprodução Internet

Publicado 14/09/2021 11:10 | Atualizado 14/09/2021 11:13

Rio - A ex-BBB Gabi Martins e o cantor Tierry estão nas Ilhas Maldivas. No Instagram, eles falaram sobre a longa viagem de 14 horas até Dubai. Depois, eles ainda tiveram que esperar cinco horas para a conexão. O casal aproveitou o tempo para visitar lojas de bolsas, relógios, perfumes e chocolate.

"Perdida com o fuso horário. Acabei de dormir, agora vou ter que dormir de novo, ou vou ficar com sono o dia inteiro", disse Gabi Martins ao chegar nas Ilhas Maldivas, que estão sete horas à frente do Brasil. "Tô muito ansiosa para ver tudo, mas vamos pegar mais um voo para chegar no hotel", disse a ex-BBB, que estranhou o café da manhã servido no avião. É que eles serviram feijão. "Não sei se é café da manhã ou almoço", disse.

Gabi e Tierry estão hospedados no Pullman Maldives, cujas diárias custam R$ 7 mil.