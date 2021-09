Anitta e Alexandre Birman no Met Gala 2021 - AFP

Anitta e Alexandre Birman no Met Gala 2021AFP

Publicado 14/09/2021 09:08 | Atualizado 14/09/2021 10:52

Rio - Anitta participou, na noite desta segunda-feira, do Met Gala, que aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos. A cantora foi convidada para a festa beneficente pelo empresário do setor de calçados Alexandre Birman.

fotogaleria

"Fico muito honrada pelo convite para participar de um eventos mais aguardados do ano em todo mundo. Pouca gente sabe, mas o evento é beneficente, em prol do instituto de vestuário do museu de arte Metropolitan, em Nova York. Isso me deixa mais animada ainda! Eu amo moda e nunca havia comparecido a este evento fashionista. Estou adorando a ideia e quero ver de perto todos os lookinhos maravilhosos. Essa noite promete!", disse a cantora em comunicado à imprensa.