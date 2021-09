Renato Aragão e Dedé Santana passaram a tarde juntos - Reprodução Internet

Publicado 14/09/2021 08:48 | Atualizado 14/09/2021 11:57

Rio - Dedé Santana fez um desabafo ao falar que não ficou milionário com o sucesso do humorístico "Os Trapalhões". Em entrevista ao podcast "No Flow" desta semana, ele disse que poderia "estar milionário como o Didi" e falou sobre brigas com o parceiro de cena.

"Eu sou esse tipo de artista. Você me convida para um trabalho e eu não quero saber quanto eu vou ganhar. Eu podia estar milionário como o Didi. Ele é arquimilionário, na verdade", contou ele.

"Para mim, arquimilionário é quem tem no mínimo 30 milhões no banco. Não é o meu caso. Primeiro, eu perguntava o que eu ia fazer, se eu ia gostar ou não. Depois, eu queria saber quanto eu ia ganhar", continuou Dedé.



O humorista ainda falou sobre as brigas com Renato Aragão ao longo da carreira, mas garantiu que os motivos nunca foram pessoais. "A gente brigava muito, mas muito mesmo, mas sempre por causa de trabalho. E, na maioria das vezes, ele estava certo. Renato é muito inteligente", finalizou o humorista.