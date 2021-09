Larissa Manoela - Reprodução

Publicado 14/09/2021 11:27 | Atualizado 14/09/2021 11:27

São Paulo - Larissa Manoela abandonou os cabelos ruivos e adotou o moreno para a estreia na Globo. A atriz, que irá interpretar as irmãs Elisa e Isadora em décadas diferentes da novela 'Além da Ilusão', mudou os cabelos para uma marca de produtos para cabelos.

Em entrevista para a Quem, Larissa disse que adora mudanças. "Até uso a 'desculpa' de que é por conta do meu trabalho, mas a verdade é que gosto de me ver diferente, com cortes novos, cores novas. Eu amei o ruivo. Mas quando eu soube que voltaria a ter um cabelo mais próximo da minha cor natural, fiquei animada. Até porque desde que comecei a estudar e a ter contato com a personagem, sempre a idealizei assim, com essa caracterização", diz.

Para a novela e outros trabalhos, Larissa não tem problemas em mudar o visual. "Sempre curti [mudanças] e nunca fui rebelde (risos). Quando preciso manter determinada cor ou corte, por causa de algum trabalho, eu fico numa boa. Mas quando me dão liberdade para mudar, eu vou com tudo", admite.

Devido à produção, Larissa se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro e aproveita a rotina carioca. "Amo as duas cidades. Adoro como cada uma delas se comporta e acho que me adaptei bem em ambas. Fui muito bem acolhida e tenho a sorte de dizer que tenho amigos em ambas cidades. E são eles que me fazem sentir saudades daqui ou de lá", contou.

"Bom, eu amo praia e está sendo uma delícia poder conciliar, por enquanto, meus horários de trabalho com um pulinho na praia. Sobre São Paulo, eu tenho meu tour preferido de restaurantes, cinemas... Mas com a pandemia, faz tempo que não frequento", disse.

Na trama da novela que irá substituir 'Nos Tempos do Imperador', Larissa irá interpretar duas irmãs, em décadas diferentes. Habituada nos anos 1940, a atriz será par romântico de Rafa Vitti. Davi (Rafael Vitti) é mágico e faz shows na rua. Em certo momento, conhecerá a modista Isabela, personagem de Larissa Manoela. Só que ela morrerá.

Na segunda parte da novela, dez anos depois, o protagonista vai encontrar a irmã dessa garota, que na primeira fase tem 8 anos e na segunda, 18. Davi irá se apaixonar pela irmã também.