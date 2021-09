Preta Gil - Reprodução

Publicado 13/09/2021 21:28

Rio - Preta Gil sempre foi exemplo de coragem e representatividade e, agora, dá mais uma prova disso. Aos 47, a cantora fez uma aparição no 'Domingão do Huck', onde é jurado do 'Show dos Famosos', com os cabelos de forma natural, ostentando os fios brancos.