Luan Santana mostra os músculos em foto sem camisa na piscinaReprodução Internet

Publicado 13/09/2021 20:29

Rio - O cantor Luan Santana chamou atenção da web, no domingo (12), ao publicar uma foto em seu perfil oficial no Instagram onde aparece em uma piscina, sem camisa e com o braço esquerdo bem musculoso.

fotogaleria

Rapidamente, os internautas notaram que um braço estava mais forte que o outro e acusaram Luan Santana de editar a foto para parecer musculoso. "A edição no braço não ficou legal ... de verdade", escreveu uma internauta. "Ué, um braço tá mais forte que o outro", analisou outra. "Você só malha um braço ?", perguntou um seguidor.

Outros seguidores do cantor sertanejo perguntaram se ele também estava malhando as pernas. Os famosos, no entanto, elogiaram o artista, que não se pronunciou sobre uma possível "manipulação" da imagem. "Tá mosntrão", escreveu o cantor Vitor Kley. "Seu braço engoliu um hambúrguer. Tá forte o menino!!", comentou o apresentador Celso Portiolli.

Confira: