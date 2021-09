Lil Nas X é carregado por seguranças ao deixar festa após MTV VMA 2021 - Reprodução/Twitter/PopFaction/AFP

Publicado 13/09/2021 18:56 | Atualizado 13/09/2021 18:59

Rio - Consagrado com um dos grandes vencedores do MTV VMA 2021, Lil Nas X não se segurou nas comemorações após a premiação. O rapper norte-americano foi visto deixando a boate 1 OAK, em Nova York, nos Estados Unidos, visivelmente alcoolizado.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o artista de 22 anos aparece com uma camisa preta cobrindo sua casa, enquanto é carregado por seguranças até o carro.

Nascido Montero Lamar Hill, o cantor e compositor foi um dos nomes mais falados durante o VMA 2021, que aconteceu neste domingo (12). Lil Nas X foi para casa com três prêmios, incluindo o troféu por "Vídeo do Ano", pelo clipe do single "Montero (Call Me By Your Name)". Além disso, a apresentação do rapper no palco da premiação foi eleita como a melhor da noite pela revista Billboard.

Durante o "tapete rosa" do evento, Lil Nas X ainda trocou algumas palavras com ninguém menos que Anitta. Nesta segunda-feira, a cantora vibrou ao ser chamada de "rainha" pelo cantor . "Fim de jogo! Agora eu posso ir. Zerei o jogo. Um dia eu quero poder contar sobre essa conversa que literalmente fez a minha noite", declarou a artista.

Após ganhar reconhecimento internacional com "Old Town Road", Lil Nas X se prepara para lançar seu primeiro álbum de estúdio nesta sexta-feira (17). O disco conta com parcerias com artistas como Elton John, Miley Cyrus e Doja Cat.