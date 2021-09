Duda Reis - Divulgação

Publicado 13/09/2021 17:26

Rio - Após o fim do namoro com o empresário Bruno Rudge , Duda Reis desabafou sobre solidão ao interagir com seus seguidores no Instagram, nesta segunda-feira (13). Um internauta questionou se a atriz "se sente sozinha" e a artista de 20 anos foi sincera em sua resposta.

"Às vezes sim. Meus pais moram no interior do Rio e eu moro em São Paulo (capital), como sou super família, sinto falta de dividir uma rotina com a minha, sabe? Morar sozinha é muito bom, mas voltar para casa é melhor ainda", afirmou Duda.

Outro seguidor quis saber: "Uma frase que te define nesse momento da sua vida", e Duda falou sobre aproveitar os 20 anos de idade. "Os seus 20 anos são os seus anos 'egoístas'. É uma década para você mergulhar em qualquer coisa possível. Seja 'egoísta' com o seu tempo e com todos os aspectos que envolvam você. Viaje explore, ame muito, ame pouco e nunca toque o chão", declarou.

A influenciadora ainda aproveitou para reafirmar que está solteira após um fã perguntar seu status de relacionamento: "Não estou namorando! Só para sanar uma dúvida que muita gente tem ainda", explicou.