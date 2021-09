Alanis Morissette revela ter sido vítima de estupro aos 15 anos de idade - Reprodução/Instagram

Alanis Morissette revela ter sido vítima de estupro aos 15 anos de idadeReprodução/Instagram

Publicado 13/09/2021 15:27

Rio - A cantora canadense Alanis Morissette fez uma revelação impressionante em um novo documentário para a HBO. Ela disse que foi estuprada várias vezes quando tinha 15 anos. Em seu país natal, a idade legal para consentimento é de 16 anos e Morissette afirmou que fez “anos de terapia” para lidar com o trauma.

fotogaleria

“Fiz anos de terapia para admitir que havia algum tipo de vitimização da minha parte”, disse Alanis Morissette, com informações do jornal The Washington Post. “Eu sempre diria que estava consentindo, e então me lembrava tipo ‘Ei, você tinha 15 anos, você não pode consentir aos 15”.

As agressões sexuais ocorreram ainda no final dos anos 1980, quando Morrissette estava gravando demos para a Geffen Records. Ela atingiria o estrelato mundial com o álbum "Jagged Little Pill" quase uma década e meia mais tarde.

Contudo, Alanis não chegou a revelar a identidade dos supostos abusadores, mas afirmou que contou os nomes “para algumas pessoas e meio que caiu em ouvidos surdos”, disse a cantora de 47 anos no documentário.