Maria Lina sensualiza de biquíni nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 13/09/2021 14:26

Rio - Maria Lina, ex-namorada de Whindersson Nunes, resolveu sensualizar nas redes sociais nesta segunda-feira. A jovem postou algumas fotos em que aparece de biquíni nos Stories, do Instagram. "Verdadeiro parto encontrar um biquíni que se servisse em mim", disse Maria Lina. "Fazia tanto tempo que eu não colocava um biquíni. Estou me sentindo até que bonita", disse.

Maria Lina deu à luz João Miguel, fruto de seu namoro com Whindersson, em maio deste ano. O bebê nasceu prematuro, com apenas 22 semanas de gestação, e não resistiu. Em agosto, o casal anunciou o fim do noivado.