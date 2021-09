Mirella Santos - Reprodução

Mirella SantosReprodução

Publicado 13/09/2021 13:03

Rio - Mirella Santos surpreendeu os seguidores, na manhã desta segunda-feira, ao postar uma uma selfie em frente ao espelho. O motivo? A barriga tanquinho da bailarina e modelo, que é mamãe da pequena Valentina, de 7 anos, fruto do casamento com o humorista Wellington Muniz, o Ceará.

"Segunda no banheirão, né, manas?", escreveu a modelo na legenda, que recebeu muitos comentários. "Apoteótica", escreveu o amigo, Dudu Farias. "Uma mulher com um tanquinho desse não quer guerra com ninguém", disse uma internauta. "Maravilhosa demais", elogiou uma terceira pessoa.