Bárbara Borges fala sobre processo de cura do alcoolismo - Reprodução Internet

Publicado 13/09/2021 10:38

Rio - A atriz Bárbara Borges, de 42 anos, falou sobre a cura do alcoolismo em entrevista ao podcast "Novela das 9", do "GShow". Quando a atriz compartilhou sua história pela primeira vez, em 2019, ela já estava há quatro meses sem ingerir bebidas alcoólicas. Atualmente, ela se considera em processo de cura. Ela conta que passou por momentos difíceis na maternidade e por isso começou a escrever.

"Passei a observar os exageros e abusos que eu estava vivendo e que estavam trazendo muita angústia e sofrimento. E eu não conseguia sair desse padrão, esse ciclo de estar sempre sofrendo e voltar a fazer o que eu via que me trazia sofrimento. Então minha relação com o álcool foi se transformando dessa forma", disse.

"Antes era só beber e ficar de boa, como todo mundo bebe, brinca e socializa. Só que, durante a maternidade, e eu estava vivendo um momento muito difícil no meu casamento, comecei a observar que tinha alguns abusos. Aí fiz um post falando que eu estava deixando de lado a minha relação de exagero com o álcool", relatou a artista.

A atriz queria usar sua imagem e seu alcance para fazer um alerta. "Eu queria fazer um alerta para que as pessoas pensassem no que trazia angústia para elas. Só que, no momento em que a gente posta, perde o controle de como aquilo vai repercutir. E, de fato, a repercussão foi muito maior do que eu tinha imaginado, e aí eu comecei a receber pessoas que também estavam vivendo algo parecido e falaram: 'Que bom que você falou sobre isso, me deu força para parar também'".

A atriz contou que estava vivendo um relacionamento tóxico. "Estou me salvando, mas tenho recaídas. Estou em processo, vivendo. E hoje, descobri que a relação que eu estava vivendo antes era tóxica de um modo geral, eu precisava me tirar dela. Também estava sendo tóxica comigo. Então, graças a muita terapia e ao meu trabalho com espiritualidade, me sinto à vontade para falar que não estou aqui para salvar ninguém. Posso ajudar a inspirar pessoas a buscarem o caminho delas, a buscarem ajuda. E eu continuo seguindo a minha vida, com altos e baixos."

Atualmente, Bárbara não comete mais exageros. "Hoje, eu posso brindar. Se você quiser fazer um brinde comigo, vou brindar com champanhe, sem problemas. Eu não sinto mais vontade, porque eu quebrei a minha dinâmica. Então, nesse sentido, está tudo curado. Curei!"



A atriz contou como percebeu que tinha um problema. "Infelizmente, acontece de você se dar conta de que está inserida em um ambiente em que acontecem situações e que você não consegue identificar logo de cara que passou do ponto, do limite, e se torna abusivo. Você vai levando aquilo de uma forma natural, porque espera algo físico, e não: ele é invisível. Comecei a entender na terapia que eu venho de relacionamentos abusivos. Eu tive abuso na infância... Então é uma onda, é como uma bola de neve e só a terapia me trouxe clareza sobre tudo."