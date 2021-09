Juju Salimeni - Reprodução Internet

Publicado 13/09/2021 09:12

Rio - Juju Salimeni, de 34 anos, abriu uma caixa de perguntas para conversar com os fãs no Instagram e acabou respondendo questões sobre sua vida amorosa. A ex-panicat, que terminou recentemente seu namoro com Helisson Dias, contou se já pensou em se relacionar com outras mulheres.

"Você já pensou alguma vez na vida em se relacionar com mulheres? Tem curiosidade", perguntou um seguidor. E Juju não se esquivou de responder a pergunta. "Sou super aberta a novas experiências. Nunca digo nunca", afirmou a musa fitness.