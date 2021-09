Luiz Carlos Araújo foi encontrado morto no apartamento onde morava, no sábado - Reprodução Internet

Rio - O ator Luiz Carlos Araújo, conhecido por atuar em musicais e na novela "Carinha de Anjo", do SBT, foi encontrado morto no apartamento onde morava, em São Paulo, no sábado. Marilice Cosenza, amiga do ator, contou que a Polícia Civil está investigando o caso.

"A polícia está terminando a investigação. Saí há pouco da delegacia onde estive à noite toda com a família dando depoimentos. Luiz era meu melhor amigo. Eu e outra amiga tentamos falar com ele há alguns dias. Depois de passar o dia todo de ontem sem conseguir, pois o celular estava desligado, conversei com amigas que foram ao apartamento dele. Com a polícia e um chaveiro, acharam ele falecido na cama", disse Marilice à "Quem".

Luiz Carlos Araújo é conhecido no teatro e participou de espetáculos como "Tieta do Agreste", "Lisbela e o Prisioneiro - Um Musical Circense", "Dois Filhos de Francisco - O Musical" e "Lilás".

Camila Camargo lamentou a morte do amigo. "Não consigo acreditar, não dá, não quero acreditar. Te conheci com meus 9 anos e de lá pra cá foram palcos divididos, histórias, abraços, carinho, que estão eternizados. Você já foi meu amigo, vilão, gato, avô e no nosso último trabalho você foi meu irmão. Nós dois librianos, adorávamos compartilhar isso também e já comemoramos juntos essa alegria. Te amo pra sempre, esses abraços estarão comigo pra sempre, sinto que você não conhecerá meus pequenos como estávamos combinando, essa pandemia tirou isso da gente mas Deus nos deu muitos outros momentos pra ficarem eternamente no meu coração. Está doendo Lu, está doendo muito. O céu terá um dos artistas mais talentosos pra abrilhantar aí em cima e a gente fica aqui na saudade", escreveu a filha de Zezé Di Camargo.