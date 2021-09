Lore Improta e Léo Santana - Reprodução/Instagram

Lore Improta e Léo SantanaReprodução/Instagram

Publicado 13/09/2021 20:49

Rio - A dançarina Lore Improta, casada com o cantor Léo Santana, abriu a famosa caixinha de perguntas na noite deste domingo (12) e tirou as dúvidas dos fãs sobre a reta final da sua gravidez. Lore está grávida de 9 meses (38 semanas).

A curiosidade sobre a vida sexual do casal não demorou a aparecer entre as perguntas e Lore revelou que tem evitado transar com Léo nos últimos dias. "Então... Estou cansada demais nesta reta final e fico com medo dela nascer. Léo que lute", iniciou Lore Improta.

A dançarina também comentou que está com outras prioridades no fim da gestação, como finalizar o quarto da pequena Liz. "Outra coisa: vocês estão falando que é bom namorar e que ajuda no parto. 'Sua médica não falou?' Falou e falam toda hora, mas não quero que Liz nasça agora. Quero que o quarto dela esteja pronto. Estou tipo segurando a onda. Quando estiver tudo pronto, aí eu namoro", disse aos risos.

Lore Improta ainda contou aos fãs que está procurando uma babá para a filha, mas que ela e Léo Santana querem ter as experiências com Liz. "Estou entendendo ainda o momento que a gente vai ter essa pessoa aqui com a gente. Eu quero ter esse contato real com Liz de trocar fralda, amamentação, de dia a dia, acordar de madrugada, eu e Léo. A gente realmente quer passar por essa experiência", completou.