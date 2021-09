Luísa Sonza e Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 13/09/2021 19:23 | Atualizado 13/09/2021 19:26

Rio - A cantora pop Luísa Sonza afirmou que Marília Mendonça, com quem gravou recentemente a faixa Melhor Sozinha, tem dado conselhos a ela sobre a vida amorosa. As artistas criaram um laço de amizade tão forte, que Sonza disse à Rádio Disney que “levará para a vida”.

“Sempre quis gravar com ela, sempre fui fã. Sou doida por ela, pelo trabalho dela. Acho excepcional, incrível a gravação. Ela é uma pessoa incrível. É uma amiga que, assim, vou levar para a vida”, disse Luísa Sonza.“É minha parceira, me dá conselho de sofrência, que está junto, do lado, sendo amiga mesmo além de colega de trabalho. É uma honra ser amiga de uma pessoa em quem você se inspira”.

Melhor Sozinha chegou acrescer mais de 200%na plataforma Spotify.