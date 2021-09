Jazmyn Bieber - Reprodução Internet

Publicado 13/09/2021 17:51

Rio - Quem pode, pode. E a família Bieber tá mais do que podendo. Neste fim de semana, a irmã caçula do músico Justin Bieber, Jazmyn Bieber resolveu compartilhar com seus seguidores sua mais nova aquisição. Em foto postada nas redes sociais, Jaz, que tem apenas 13 anos, postou ao lado de uma Ferrari e disse: 'Meu primeiro carro'.

fotogaleria

Nas redes sociais, claro, a ostentação virou meme e as redes sociais da jovem foram invadidas por comentários de brasileiros. "Com 18 eu não tinha nem fusca", disse um seguidor. "Justin, quer me adotar?", perguntou outro internauta.

Confira a postagem: