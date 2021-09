Marina Ruy Barbosa - Reprodução/Instagram

Marina Ruy BarbosaReprodução/Instagram

Publicado 13/09/2021 16:53 | Atualizado 13/09/2021 16:56

Rio - Marina Ruy Barbosa iniciou a semana com um longo desabafo sobre o ódio visto nas redes sociais. A atriz de 26 anos criticou internautas pelos ataques que personalidades como Luísa Sonza e Whindersson Nunes recebem na internet e compartilhou seus pensamentos sobre o assunto.

"Eu fico assustada com a maldade das pessoas nas redes sociais (de modo geral! Não tô falando de nada específico) mas é surreal!", começou a artista em seu Twitter. "Quando foi que a rede social virou isso? Tanta gente destilando ódio gratuito? Tanta gente pensando que sabe algo da vida dos outros sem saber de absolutamente NADA real", questionou.

Em seguida, Marina continuou o desabafo falando sobre o medo que sente ao "ver o que o ser humano está se tornando". "A gente falava tanto em consciência maior quando a pandemia começou, mas... A falsa consciência só serve para fazer post no Setembro Amarelo. Mas no dia a dia? Zero empatia", opinou ela.

"Tudo bem que a pandemia foi difícil pra todo mundo, e pra algumas pessoas incontestavelmente muito mais difícil. Mas você querer atingir outra pessoa, magoar, ofender, destilar e desejar coisas ruins, não vai fazer a sua vida melhorar", declarou a atriz. "Deixa cada um viver sua vida", pediu ao finalizar a sequência de tweets.

Quando foi que a rede social virou isso? Tanta gente destilando ódio gratuito? Tanta gente achando que sabe algo da vida dos outros sem saber de absolutamente NADA real. — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) September 13, 2021

A falsa consciência só serve pra fazer post no setembro amarelo. Mas no dia a dia… zero empatia. — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) September 13, 2021