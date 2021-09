Roberta Rodrigues e o marido, Guilherme Guimarães - Reprodução/Instagram

Roberta Rodrigues e o marido, Guilherme GuimarãesReprodução/Instagram

Publicado 13/09/2021 15:05

Rio - Após anunciar que foi diagnosticada coma covid-19, Roberta Rodrigues retornou ao Instagram, nesta segunda-feira, para agradecer as mensagens de apoio. A atriz disse estar em isolamento com o marido, Guilherme Guimarães, que também testou positivo, para não transmitir o vírus.

fotogaleria

"Olá meus amores. Venho aqui, junto ao meu amor, meu amigo e parceiro de tantos momentos, agradecer as mensagens de carinho que estamos recebendo. Estamos de quarentena e nos cuidando muito para nos recuperarmos logo e não transmitirmos esse vírus para ninguém. Em breve estamos de volta! Obrigada", escreveu a atriz, que acrescentou as hashtags "use máscara" e "se vacine".

Roberta, que lançou o filme "Dois + Dois" recentemente, está afastada das gravações da novela das 18h, "Nos Tempos do Imperador", a única novela inédita da Rede Globo atualmente.