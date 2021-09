Giovanna Lancellotti e Gabriel David - Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Publicado 13/09/2021 14:49

Rio - De volta ao Brasil após curtir uma viagem ao Egito com o namorado, Giovanna Lancellotti não escondeu as saudades do destino ao publicar novas fotos do passeio com Gabriel David. A atriz iniciou a semana abrindo o álbum de fotos e compartilhou cliques belíssimos das férias no país africano.

"Quando você sai da viagem, mas ela não quer sair de você. Olha, se preparem, porque tem foto que vou postar até 2023. Egito é, sem dúvidas, um destino inesquecível e rico de memórias para uma vida toda", declarou na legenda da postagem.

Na sequência de fotos, Gio inclui alguns cliques românticos que tirou ao lado do companheiro, que fez questão de registrar um comentário na publicação. "Até que podia ter durado mais um pouquinho essa trip né", escreveu Gabriel David, ex da cantora Anitta.

Fãs e amigos também comentaram a postagem, elogiando as fotos de Giovanna e os cenários paradisíacos que a atriz visitou. "Que sonho de viagem", disse Carol Castro. "Amando as fotos", escreveu uma internauta. "Louca para ir nesse lugar", afirmou outra.

