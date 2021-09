Anitta e o rapper norte-americano Lil Nas X - Reprodução/Instagram

Rio - Primeira artista brasileira a pisar no MTV Video Music Awards, Anitta vive dias agitados em sua passagem por Nova York, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (13), a cantora se emocionou ao receber um elogio do rapper Lil Nas X, que deixou a premiação como o vencedor da categoria 'Vídeo do Ano' , pelo clipe de "Montero (Call Me By Your Name)".

No Twitter, uma página organizada por fãs da carioca de 28 anos compartilhou um vídeo que mostra os dois artistas conversando durante o "tapete rosa" do evento. Lil Nas X viu a publicação e fez questão de deixar um comentário, chamando Anitta de "rainha". Não demorou para a cantora compartilhar sua reação ao elogio do rapper.

"Fim de jogo! Agora eu posso ir. Zerei o jogo. Um dia eu quero poder contar sobre essa conversa que literalmente fez a minha noite", declarou a artista, em seu Twitter, misturando inglês e português. Além do bate-papo antes da premiação, Anitta e Lil Nas X também posaram juntos para os fotógrafos no local.

Além de ser a primeira artista brasileira a ser convidada para o VMA, Anitta também se apresentou com uma performance pré-gravada do hit "Girl From Rio", durante um intervalo comercial da premiação. Além disso, a empresária se prepara para desfilar no tapete vermelho do MET Gala , um dos maiores eventos de moda dos EUA, que acontece nesta segunda-feira.

Game over. Now I'm good to go... ZEREI O GAME ... um dia quero poder contar sobre essa conversa que literally made my night https://t.co/6cU36jV7rM — Anitta (@Anitta) September 13, 2021