Publicado 12/09/2021 11:40 | Atualizado 12/09/2021 11:51

Na próxima segunda-feira (13), a cantora Anitta é presença confirmada no aguardado MET Gala, mas ao contrário do que foi divulgado, a cantora estará na companhia do empresário Alexandre Birman, que comprou uma mesa inteira para pode alocar sua turma. A coluna explica: as figuras mais importantes do evento são convidadas diretamente por Ana Wintour, a toda poderosa da 'Vogue' americana. Os convidados por ela não pagam pelas mesas, pois são eles que atraem os pagantes que querem estar no mesmo evento.

Nos últimos anos, Alexandre vem comprando essa mesa e chamando convidados diferentes, mas importante citar, sem pagar nada a eles. É só mesmo pelo convite para a pessoa 'dar pinta'. A única condição é que a pessoa use os sapatos de sua marca. O bom e velho jabá.

O MET Gala é considerado um dos maiores eventos de moda de Nova York.