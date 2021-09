Julio Rocha e o filhos José e Eduardo - Cléber Andrade/Divulgação

Publicado 13/09/2021 15:20 | Atualizado 13/09/2021 15:26

Apaixonado por carros, Julio Rocha fez uma sessão de fotos pra lá de especial ao lado dos filhos José, de dois anos, e Eduardo, de um, tendo como cenário uma oficina mecânica. Aí o ator aproveitou para defender que os pôsteres sensuais sejam trocados pelos mais 'família', como o dele.



"Oficinas têm a fama de serem ambientes masculinos, decoradas com os cada vez mais antigos calendários de mulher pelada. Sim, jovens, houve uma época em que as fotos eram compradas numa coisa chamada revista, quando não existia assinatura do Only Fans. Antes, o carro era um brinquedo mais do pai, mas hoje é de toda família. A mulher entende tudo de carro, assim como a molecada cada vez mais cedo se interessa pelos veículos automotivos. Então, por que não dar às oficinas um ensaio fotográfico mais família e mais fofo como este meu e dos meninos? Fica a dica", postou na legenda da publicação.