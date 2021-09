Mileide Mihaile - Reprodução/Internet

Mileide MihaileReprodução/Internet

Publicado 13/09/2021 09:51 | Atualizado 13/09/2021 09:59

Quem me acompanha sabe que não pego no pé de ninguém, mas não dá para deixar de noticiar essa bola fora da equipe da Mileide Mihaile, que está confinada e confirmada no elenco da décima terceira edição de 'A Fazenda', da RecordTV.

Ao fazer um quiz no Instagram a respeito da gatinha da influenciadora digital, os administradores da rede social da peoa escreveram 'Mula' no lugar de 'Mila'. Aí não prestou! Para quem ainda não viu, a pergunta foi: "Qual o nome da gatinha da Mula? Luna, Dalila, Luz ou Liz". De olho no print!