20/09/2021

Íris Stefanelli ainda está bastante assustada por conta do assalto que sofreu durante o final de semana, enquanto andava de carro, em São Paulo. A ex-BBB e ex-No Limite revelou que os bandidos conseguiram levar R$ 150 mil de suas contas e que tem sofrido para conversar com os bancos e reverter a situação.

"Levantei, estou trabalhando. Estou com medo de andar na rua, não vou sair de casa essa semana. Os bandidos fizeram um estrago bem grande das minhas contas. Eles conseguiram tirar R$ 150 mil no total e em uma das contas, estou no cheque especial", admitiu Íris. "Eu estou na luta. Estou tendo um desgaste para resolver. Não é fácil!", completou a apresentadora.