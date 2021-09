Sylvia e Marina Miranda - Reprodução internet

Publicado 20/09/2021 10:24 | Atualizado 20/09/2021 10:27

Lutando contra o Alzheimer e outras doenças, a comediante Marina Miranda, de 90 anos, segue internada e, agora, seu estado de saúde apresentou significativa piora e ela entrou em coma. A intérprete da Dona Mandala/Charanga da Escolinha do Professor Raimundo (1992-93) também foi diagnosticada com Tuberculose e está com uma infecção urinária pulmonar, segundo informou a filha dela, Sylvia Miranda. "Infelizmente minha rainha, minha mãe, entrou em coma, devido ao Alzheimer, e o estado está irreversível. Ela está com Tuberculose, está na terceira infecção urinária pulmonar", disse.

Sylvia contou ainda que no momento não pode acompanhar a atriz durante a internação, pois ela foi transferida para outro hospital da rede pública que não permite visitas. "Vim avisar que mamãe foi transferida para o Miguel Couto, infelizmente, porque lá não aceita visita dos filhos e nem de parentes e amigos. Amanhã trago mais notícias. Ainda estamos tentando um hospital particular para que eu possa ficar com ela lá. Ela tem amigos muito fiéis. E ela indo para um particular, os amigos e parentes vão poder vê-la. Estou em oração, eu creio num Deus vivo. Agora peço aos amigos oração, empatia, amor", pediu.