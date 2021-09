Malu Ogata - Reprodução

Esta humilde colunista levantou a bola que a Globo andava buscando influenciadores digitais com muitos seguidores nas redes sociais para compor o elenco de suas produções Pois bem. Uma delas foi a Malu Ogata, uma tik toker com quase 300 mil seguidores, que está no elenco de 'Verdades Secretas 2'. Ela, que é estudante de jornalismo, pratica pole dance e toca violão nas redes sociais, nunca pensou em ser atriz. Malu confessou ter levado um choque ao ser chamada para o elenco da novela de Walcyr Carrasco e até contou como foi a sondagem. "Quando eu recebi o convite pelo direct do Instagram, eu achei que era uma trollagem porque eu não sou modelo. Essa novela é sobre modelos e eu também não sou atriz. Até agora eu acho que alguém vai sair do armário e anunciar que a otária aqui cai na trollagem. Brincadeira. Aos poucos, com os ensaios, a coisa vai ficando mais real", contou. Malu também postou o print da conversa com o produtor de elenco de 'Verdades Secretas'.