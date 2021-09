Chico Buarque e Caroline Proner se casam - Reprodução de internet

Publicado 19/09/2021 19:50

Na manhã do último sábado (18), Chico Buarque, de 77 anos, e a advogada Caroline Proner, 47, se casaram em Petrópolis, na região serrana do Rio. Apenas poucos amigos e parentes estiveram no cartório para o enlace. Os dois estão juntos há quatro anos.

“Para nós, celebrar casamentos é sempre uma emoção, mas hoje com o ícone da música brasileira a emoção foi ainda maior. Tivemos a honra de celebrar a união de Chico Buarque e Caroline Proner. Toda felicidade do mundo aos noivos”, afirmou a página do cartório no Instagram.