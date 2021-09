No alto, Alexandre Borges e Murilo Benício; acima, Isis Valverde, Caio Castro e Guilherme Winter; à esq, Luis Gustavo entre Murilo Benício e Borges - TV GLOBO / Marcio Nunes

Publicado 19/09/2021 14:42 | Atualizado 19/09/2021 14:54

O ator Luis Gustavo, intérprete dos personagens icônicos Mario Fofoca e tio Vavá, faleceu neste domingo (19) aos 87 anos, em decorrência de complicações por conta de um câncer no intestino. O ator era casado com Cris Botelho, pai de Luis Gustavo Vidal Blanco, fruto de seu relacionamento com Heloísa Vidal, e de Jéssica Vignolli Blanco, fruto de seu casamento com a falecida atriz Desireé Vignolli, avô de Marina Hoagland Blanco Buzzone, e tio de Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes, também atores.

"Informo que meu querido Tatá faleceu hoje, vítima de câncer. Descanse na luz e na paz! Obrigado por tudo, meu amado tio", escreveu Cassio Cabus Mendes, sobrinho do ator há poucos minutos e a GloboNews confirmou o falecimento do ator.