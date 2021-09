Gabi Martins e Tierry posam com Danilo Dubaiano - Reprodução

Publicado 19/09/2021 12:48 | Atualizado 19/09/2021 12:51

Gabi Martins e Tierry estão curtindo férias em Dubai e volta e meia postam fotos dos passeios incríveis que estão fazendo por lá. Em um dos cliques, o casal aparece acompanhado de outra dupla dentro de uma lancha com um dos prédios mais famosos do lugar, o Burj Al Arab, ao fundo. Só que o homem da postagem é Danilo Dubaiano, acusado de lesar milhares de pessoas com a pirâmide financeira usando como isca o bitcoin.

Desde 2019, a imprensa divulga matérias sobre Danilo Santana - nome artístico Danilo Dubaiano -, um foragido da Justiça brasileira, que se apresenta como músico e leva uma vida de luxo nos Emirados Árabes. As investigações apontam que, após ter lesado vítimas no Brasil e no exterior, movimentando quase R$ 500 milhões ilegalmente, Danilo Santana investe na sua carreira artística.

A coluna procurou a assessoria do casal, que não conseguiu entrar em contato com Tierry e Gabi Martins porque os dois estão de férias e, por isso, estão evitando usar o WhatsApp. Em outubro de 2019, Dubaiano gravou um DVD no hotel Jumeirah Beach, com o título 'Dubai to Brazil'. Ele reuniu um time de estrelas no trabalho independente, que contou com a produção musical do produtor da EFS Produções e ganhador de Grammy Latino, Ray Ferrari. Entre os cantores famosos estavam: Naiara Azevedo, Thaeme e Thiago e Solange Almeida.

Em abril deste ano foi a vez do sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, publicar uma foto ao lado de Danilo Vunjão Santana. A coluna procurou a assessoria do cantor, que informou ter conhecido Dubaiano por intermédio de amigos em comum e só teve e conhecimento dos processos e acusações após a postagem.