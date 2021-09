Nego do Borel - Reprodução

Nego do BorelReprodução

Publicado 19/09/2021 11:57

Os assessores e advogados do cantor Nego do Borel voltaram a se pronunciar sobre as acusações de Duda Reis contra o funkeiro, que está confinado em 'A Fazenda 13', neste domingo (19). A atriz repostou em seu Twitter mensagens que uma de suas seguidoras compartilhou após seu longo desabafo onde era atacada por três mulheres: uma a chamava de biscoiteira, outra declarava estar enjoada dessa história e outra pedia para ela deixar o cara em paz. Duda relembrou que acusa de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal e de transmissão de HPV, doença transmitida através da relação sexual, em um Boletim de Ocorrência na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), em São Paulo, no início do ano. A equipe de Nego postou um comunicado no Instagram com dois exames feitos em uma clinica urologista que deram negativos para a detecção do vírus HPV.