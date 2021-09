Aline Mineiro e Léo Lins - Reprodução de internet

Publicado 19/09/2021 11:20

Léo Lins resolveu falar sobre o beijo entre Aline Mineiro e Fernanda Medrado em 'A Fazenda'. O comediante não se mostrou incomodado com o que aconteceu. "Aline já comentou que a gente curte sair com outras meninas, fazer um mènage... Eu não fico expondo a minha vida pessoal porque se eu ficar fazendo isso as pessoas vão passar a gostar de mim... Meninas tá liberado. Agora meninos... se ficar com um cara, acabou", disse ele em seu Instagram.