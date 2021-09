Nuno Leal Maia e Isabella Casarini - Reprodução

Publicado 19/09/2021 03:00

Nuno Leal Maia fez uma participação especial na série 'Bugados', do canal Gloob, interpretando um mago, que transporta os alunos de um colégio para a Idade Média na terceira temporada. O último papel fixo do ator, de 73, foi na novela 'Amor Eterno Amor', em 2012. De lá pra cá, ele trabalhava em produções pontuais como 'Malhação', na Globo, 'Juacas', do canal Disney Channel, e 'Chuteira Preta', exibida em 2019 pelo canal Prime Box Brazil. Nuno não escondeu a alegria em trabalhar com os mais jovens e até registou os bastidores ao lado dos colegas de profissão como Isabella Casarini, que vive uma das protagonistas de 'Bugados', a skatista cósmica Glinda.