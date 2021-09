Hariany e José Victor Pires - Reprodução

Publicado 18/09/2021 16:51

Parece que o affair entre Hariany e o ator José Victor Pires ganhou o status de namoro. Depois de quase um mês escondendo a identidade do novo boy, a ex-BBB finalmente publicou uma foto dos dois juntinhos, no Rio, onde mora o rapaz, de 22 anos. Intérprete de Tobby, das duas últimas temporadas do 'Detetives do Prédio Azul' e já está escalado no elenco da nova novelas das 19h na Globo, 'Quanto Mais Vida Melhor', ele também publicou um clique dos pombinhos na praia.