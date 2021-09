Solange Gomes - Reprodução

Solange GomesReprodução

Publicado 18/09/2021 15:39 | Atualizado 18/09/2021 15:57

O surto de Nego do Borel na baia ainda rende bafafá em 'A Fazenda 13'. Solange Gomes foi a primeira a contar detalhes do ataque de fúria do funkeiro na madrugada deste sábado (18). Ela até deixou a confusão de lado que teve com Rico Melquiades e relatou o que aconteceu quando o cantor recebeu um alerta da produção. "Foi horrível. Ele ficou gritando com a produção, falando: 'porr*! Não vai abrir essa porta?'. Pegou o balde da Dayane [Mello], jogou na parede. Eu peguei a Dayane e coloquei na cama porque mal ou bem, somos mulheres", começou a ex-Banheira do Gugu.

"Se saíssem dois homens na mão ali...", disse, com medo do que poderia ter acontecido. Solange contou também uma parte do surto que não passou no Play Plus, em que Nego e Dynho Alves quase saíram no tapa. "Ele ficou dizendo que era melhor, mandou o Dynho fazer história", entregou.

O ex-participante do De Férias com o Ex perguntou se o Dynho não foi pra cima; "Meu amor, você não tá entendendo. Quase foi vias de fato".

Dynho também contou para os outros peões na sede sobre a confusão e revelou que quase agrediu Nego do Borel, após ele surtar e jogar um balde na baia: "Eu fui pra cima dele". Dynho foi segurado por Mussunzinho e Victor Pecoraro.