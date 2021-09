DG e Mumuzinho - Reprodução

Publicado 18/09/2021 10:26

DG Ribeiro não imaginou que um simples passeio acabaria de tornando um encontro inesquecível. O cantor deu de cara com Mumuzinho na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e os dois acabaram trocando ideias sobre música. O intérprete do sucesso 'Eu Mereço Ser Feliz' teve a oportunidade de ouvir a composição ' Mundo de Desejo', de DG: “É sempre bom ouvir críticas construtivas e elogios também. Mumuzinho é fera em tudo que se propõe fazer, eu fiquei feliz demais que ele curtiu o meu som”, revelou o também compositor.