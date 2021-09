Laura Keller - Nanda Araújo

Publicado 18/09/2021 09:00

Sem pressa e radicalismo. Só recentemente que Laura Keller, de 34 anos, conseguiu voltar ao peso que tinha antes da gestação de Jorge Emanuel, de um ano: 65 quilos. É que a maternidade mudou a relação da atriz com sua imagem. "Continuo vaidosa, mas minha prioridade é meu filho. Malho e faço dieta, mas sem as neuras antigas", conta a ex-participante de 'Ilha Record'.



Laura assume que se permite sair da dieta de vez em quando. "Me permito, ainda mais depois que me tornei mãe. Preciso de vez em quando, sou taurina, gosto de comer bem. E beber também (risos)”, brinca a atriz que atriz perdeu seis quilos recentemente.

Gaúcha de Porto Alegre, a influenciadora tem uma alimentação regrada." "Evito comer pão, doces. Tomo muita água e faço uso de manipulados", revela a também DJ, que faz treinos caseiros. "Treino diariamente em casa com o projeto Seca de Fato, no qual sou dona", finaliza.