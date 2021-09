Tiee - Reprodução de internet

TieeReprodução de internet

Publicado 18/09/2021 05:00

Mãe do filho caçula do cantor Tiee, Tamires Gomes fez um desabafo nas redes sociais sobre o abandono afetivo do pai do menino, de apenas 3 anos de idade. Recentemente, ela descobriu que o filho tem autismo. A moça resolveu se pronunciar sobre a ausência do pagodeiro nas redes sociais, por conta dos ataques que costuma sofrer.



"Vão encher o saco de outro, porque enquanto vocês estão preocupados em me atacar, eu estou criando e cuidando sozinha do meu filho que tem pai, mas não quer saber (do filho) porque foi mais fácil assim. Ao invés de virem me atacar, vão lá perguntar a ele porque ele escolheu não ter contato com o filho há dois anos, se até o menino fazer 1 ano ele sempre via. Perguntem pra ele por que o abandono afetivo pelo menino que não entende nada" escreveu ela.



Tamires também falou sobre o autismo do filho. "Sim, o meu filho com o Tiee tem autismo. Não precisam ficar de fofoca, se quiser saber eu mesma falo. Vocês estão cansados de saber que Heitor não tem nenhum contato com o pai por escolha do próprio pai", finalizou.