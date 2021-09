Duda Reis - Divulgação

Publicado 17/09/2021 21:27 | Atualizado 17/09/2021 21:30

Duda Reis revelou que Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica contra ela. Ela usou seu Twitter nesta sexta-feira (17) para contar sobre o avanço do ação que abriu contra o ex-noivo no início do ano, logo após o fim do relacionamento conturbado de quase três anos. "Hoje Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica contra mim. Acho que vocês precisam saber, principalmente quem duvida da palavra da mulher e sempre a coloca em questão", começou ela.



"O que mais me entristece, é ver uma emissora dando espaço para um 'homem' que foi denunciado por três mulheres diferentes sobre violência doméstica. Está sendo responsável por desestimular a mulher a denunciar! Agressor não pode ter vez", continuou Duda, citando a participação do funkeiro num reality show.





"De fato, é lamentável ver mulheres duvidando da palavra e da história de outras mulheres, ainda mais em rede nacional. Mas isso só reitera o machismo e como somos ensinados a não levarmos em consideração o que a mulher viveu e sofreu. Como vocês querem que a mulher denuncie, se em um exemplo de um caso de violência doméstica o homem agressor é colocado num reality e ainda recebe 150 mil [reais] para participar? Francamente! Por isso que as taxas de feminicídio só aumentam, a emissora prestando um desserviço", desabafou.



Duda ainda pediu que a imprensa não publicasse mais fotos de quando eles estavam juntos pelo bem de sua saúde mental, e que ela não fosse citada como 'x" dele.





"Eu gostaria de pedir encarecidamente um favor para alguns jornalistas. Vocês poderiam, por favor, não colocar foto minha com o meu agressor de quando estávamos juntos? Isso não me faz bem! Eu passo mal, me gatilha. Esses veículos só revivem o momento mais difícil da minha vida. E outra, eu tenho nome. Minha profissão não é ser ex de alguém. Infelizmente eu vivi e expus um caso muito grave de violência doméstica que vocês não têm noção de 1/3. Então não me vinculem com o meu agressor, é um desserviço e me faz mal. Trabalho muito", finalizou.

