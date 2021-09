Lucas Viana e Sarah Andrade - Reprodução/Montagem

Lucas Viana e Sarah AndradeReprodução/Montagem

Publicado 17/09/2021 17:51 | Atualizado 18/09/2021 06:51

Essa coluna que tem amigo em tudo quanto é lugar recebeu uma foto de Lucas Viana e Sarah Andrade juntos, nesta sexta-feira (17). Sim, minha gente ! Os dois, que anunciaram o fim do romance no início deste mês, estavam sentados lado a lado no avião de um voo para João Pessoa. Eles ainda cochilaram um no ombro do outro. Fofo! A coluna, que é do bem, torce pela reconciliação do casal.

Lucas e Sarah assumiram o namoro em julho e há duas semanas decidiram colocar um ponto final no relacionamento. Há dois dias, os seguidores perceberam que o então ex-casal publicava fotos no mesmo lugar e mesmo ângulo, sugerindo que podiam estar viajando juntos e bingo!