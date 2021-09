Lily Nobre - Reprodução

Publicado 18/09/2021 05:00

Filha mais velha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, LiLy Nobre decidiu investir pesado na carreira de cantora pop. Depois de lançar a música e o clipe de 'A Vilã', em julho, ela já prepara uma nova faixa para colocar no mercado. A coluna soube que, ontem, Olívia gravou cenas do musical e os pais estavam lá babando pela herdeira, de 19 anos. Só que um detalhe: um não olhava na cara do outro e o clima ficou pesadíssimo nos bastidores da locação no Rio.