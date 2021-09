Cristina Mendonça - Glauber Bassi

Cristina MendonçaGlauber Bassi

Publicado 18/09/2021

Modelo internacional, Cristina Mendonça teve que lidar com episódios de assédio sexual ao longo de sua carreira. Segundo ela, no mundo da moda toda profissional fica vulnerável a sofrer com esta situação. "Já fui assediada várias vezes. Acho que todas as modelos já passaram por uma situação parecida. Nos dias de hoje isso é bem ;normal'. Todo mundo sofre assédio, mas aceitar o assédio é totalmente diferente. Tem que saber se impor e contornar a situação ao nosso favor sempre e jamais abaixar a cabeça ou aceitar algo que você não está disposta a fazer", afirma.

Cristina acredita que muitas pessoas ainda têm preconceito com a carreira de modelo. "A gente ainda sofre muito preconceito no ramo. Ainda tem muita gente ignorante nesse mundo que não sabe distinguir a nossa profissão e acabam confundindo muito, por isso sofremos muito assédio", comenta.

A morena também falou sobre como suaprofissão é retratada em 'Verdades Secretas'. Na série de Walcyr Carrasco, que está sendo reprisada na TV Globo, a protagonista, vivida por Camila Queiroz, é uma adolescente de 16 anos que sonha com todo glamour da carreira de modelo. Ela entra para a Fanny Models e descobre uma realidade bem diferente do que ela imaginava, já que a dona desta agência alicia as meninas para programas.

"Verdades Secretas, na minha opinião, mostra claramente o que se passa de verdade por trás do mundo da moda. A vida de modelo não é um conto de fadas, principalmente aqui fora pra uma modelo internacional como eu. A gente sofre pra caramba, é assédio atrás de assédio, é a pouca remuneração, as taxas de agência, a saudade da família que tá em outro país, as propostas mega ultra indecentes que a gente recebe todo dia e isso tudo é real, acontece de verdade, só que nem todo mundo mostra. A novela mostra essa realidade nua e crua que, pra mim, não choca tanto, porque eu vivo nesse mundo há mais de 6 anos. Já vi e já engoli muita coisa, mas quem sou eu pra julgar. A gente tem o livre arbítrio e a liberdade de expressão. Faz quem quer e aceita quem quer. Ninguém te amarra e te obriga a fazer nada, se você não quiser", conta.